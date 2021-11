Basket. Juvecaserta vittoriosa ad Angri: è sola a punteggio pieno

La Ble Juvecaserta Academy passa ad Angri e, profittando della concomitante sconfitta del Bellizzi ad opera del Benevento, rimane l’unica squadra imbattuta del campionato di serie C gold e guida la classifica in perfetta solitudine. Non è stato agevole passare sul campo di Angri, ma la formazione bianconera ha mostrato di poter contare su elementi in grado di offrire un contributo determinante in ogni momento della gara. E giovedì sera si torna in campo per il primo turno infrasettimanale del campionato con i bianconeri che ospiteranno il quintetto della Semprefarmacia Bellizzi.

Nel palasport salernitano l’avvio è stato a favore della squadra di casa, ma la reazione della Juvecaserta è stata immediata con un parziale di 13-2 che ha permesso ai bianconeri di passare dal 4-7 al 17-9 a 4’34” dalla prima sirena. Tre errori consecutivi in attacco hanno impedito agli ospiti di prendere il largo e di questo ne hanno profittato i padroni di casa per riavvicinarsi con una tripla di Iannicelli. La Ble si è però ripresa subito e negli ultimi 50” con 4 liberi messi a segno da Greco su altrettanti tentativi ha chiuso il primo parziale con un vantaggio di 8 punti (24-16). Anche l’inizio del secondo periodo ha visto una partenza sprint dei salernitani che, con un parziale di 10-0 hanno completamente ribaltato il punteggio passando a condurre anche se con soli due punti di scarto (26-24). Greco con un canestro più libero riporta i suoi in vantaggio e sulla successiva azione amplia il divario ad un possesso pieno (26-29). Chirico riesce a ridurre il gap anche se sbaglia il libero del pareggio, mentre dall’altra parte Bagdonavicius con una schiacciata consente ai bianconeri di riportarsi a +3 prima che un’azione da 3 punti di De Ninno allarghi nuovamente il gap a +6 (28-34). Alla tripla di Cascone risponde Markus e Kuvekalovic dalla lunetta sfrutta il libero per il fallo tecnico comminato alla panchina per proteste riportando la Ble sul +4 (33-37); un vantaggio azzerato da Chirico e Markovic, ma ampliato nelle fasi finali del tempo da Bagdonavicius e dalla tripla di Mastroianni che porta la sua squadra all’intervallo lungo sul punteggio di 42-37.

Al rientro in campo è Markovic a tenere in gara la sua squadra con due canestri consecutivi ma le triple di Bagdonavicius e Cioppa ed altri ter punti di Kuvekalovic (libero per un tecnico a Iannicelli e canestro nel successivo possesso palla) portano il vantaggio di Caserta in doppia cifra (41-53). Sono ancora Markovic ed Izzo a guidare la risposta dei padroni di casa che, grazie anche ad un’aggressiva difesa a zona, piazzano un contro break di 11-0 prima che la Ble ritrovi la via del canestro con Markus. Izzo pareggia i conti sul 55-55, ma prima della sirena due liberi di Kuvekalovic riportano Caserta in vantaggio (55-57). L’ultimo quarto si apre con il pareggio a quota 57 di Iannicelli, cui rispondono Markus e De Ninno. Dopo il -1 ancora per mano di Iannicelli, Kuvekalovic realizza due canestri consecutivi riportando la sua squadra a +5 (60-65). Due liberi di Markovic riducono lo svantaggio ad un solo possesso, che però viene subito ampliato dalle triple di Cioppa e De Mimmo, che dà il +8 agli ospiti a 2’57”. Markovic è l’ultimo ad arrendersi, ma ormai la gara è segnata con la Ble che chiude a +10 (67-77) grazie agli ultimi canestri del trio Kuvekalovic, De Ninno, Cioppa.

Pallacanestro Angri – Ble Juvecaserta 67 – 77

(16-24, 37-42, 55-57)

Angri: Chirico 12, Cascone 3, Izzo 18, Sako 2, Terzi 2, Iannicelli 6, Markovic 19, Cirillo, D’Apice ne, Di Domenico ne, Ruggiero ne, Drammeh 5. Allenatore: Costagliola.

Caserta: Mastroianni 3, Markus 9, Cioppa 15, Kuvekalovic 14, De Ninno 12, Greco 9, Del Vaglio, Bagdanovicius 13, Romanelli ne, D’Aiello ne, Pagano, Vigliotti ne. Allenatore: D’Addio.

Arbitri: Madonna di Napoli e Pezzella di Arzano.