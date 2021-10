Aversa. Via Seggio terra di nessuno: “Qui non si passa. Comandiamo noi”

E’ il caso di dirlo: è allarme sicurezza ad Aversa. Dopo l’accoltellamento di un 17enne in via Roma, altra zona calda della movida normanna è via Seggio, ormai diventata terra di nessuno.

Il fatto è accaduto stanotte, intorno alle 3, quando alcuni giovanotti hanno bloccato la pubblica via con un’auto messa di traverso e a suon di clacson hanno urlato ai residenti: “Qui non si passa. Comandiamo noi”. Una sceneggiata durata per qualche minuto che ha impedito ad alcuni residenti di poter rientrare in casa. Gli stessi residenti chiedono più controllo e presenza delle forze dell’ordine in un’area ormai diventata incontrollata.