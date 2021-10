Aversa. Tariffe mensa scolastica, problema sulla piattaforma ricarica ticket

Alcuni genitori aversani segnalano problemi sulla piattaforma per la ricarica ticket mensa: ovvero un disallineamento delle tariffe.

“Siamo a conoscenza di un eventuale disallineamento delle tariffe su Telemoney, il portale di ricarica per i ticket mensa, gli uffici comunali sono già a conoscenza della circostanza che sarà risolta a stretto giro, eventuali errati addebiti saranno comunque stornati, infine vogliamo evidenziare che per chi non ha ancora effettuato il pagamento e/o ricarica, avrà tutta la settimana di tempo per farlo,i pasti alla mensa in questo caso saranno ugualmente serviti”. A comunicarlo, tramite nota stampa, l’assessore all’istruzione Giovanni Innocenti.