Aversa. Sfiorata rissa a San Domenico per “l’utilizzo del bagno”

Non c’è pace per la Chiesa di San Domenico, riaperta al culto nel 2019. Tra problemi burocratici, dissidi tra Congrega SS. Rosario e Curia, San Domenico non trova pace.

Questa mattina, al termine della santa messa messa presieduta da Don Clemente Pretillo, si è sfiorata la rissa con ‘parole grosse’ in sacrestia tra l’alto prelato e i membri della congrega SS. Rosario per “l’utilizzo del bagno” (recentemente restaurato per mano e a spese della congrega) e ‘porte da tenere aperte’. Locali, attualmente solo la sacrestia, usata dai confratelli della congrega per le riunioni.

In verità, alla base di tutto ciò, vivono ancora vecchi rancori e dissapori proprio tra Don Clemente e i membri della congrega come già ampiamente parlato sulle colonne di questo portale. San Domenico, prima o poi, troverà pace?