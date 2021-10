Aversa. Rilascio e rinnovi concessioni ai gestori di energia e telefonia: licenziato il regolamento

La Commissione Consiliare Lavori Pubblici su proposta del consigliere Roberto Romano, ha licenziato il Regolamento per la esecuzione di scavi su suolo pubblico. L’importante strumento, regolerà la materia e il procedimento per il rilascio e i rinnovi delle relative concessioni ai gestori di energia e telefonia sul territorio comunale.

Fino ad oggi la materia non era ben regolamentata, e si richiamava ad un verbale di incontro stipulato il 10 luglio del 2018 presso l’Area Tecnica del Comune di Aversa e i controlli alle procedure per le modalità di attuazione degli interventi risultavano carenti o spesso insufficienti.

“Come membro della Commissione Consiliare Lavori Pubblici esprimo ringraziamento nei confronti dei colleghi che hanno approvato questo regolamento, ringrazio inoltre il già assessore Benedetto Zoccola che mi diede l’imput agli inizi del 2020 a seguire l’iter per permettere al Comune di avere una più efficace azione nel controllo per gli interventi di esecuzione dei sottoservizi – sottolinea il consigliere pentastellato Romano -. Diamo inizio ad una nuova fase perché fino ad oggi il 70% delle buche presenti in Città sono il frutto di una cattiva gestione della rimessa in opera del manto stradale. Non vi nascondo che più volte mi sono recato sui cantieri a verificare le cattive condizioni in cui erano lasciati i lavori di scavo, segnalandolo spesso agli organi preposti (ufficio tecnico) e allo stesso Sindaco che mi ha sempre supportato nella mia azione di controllo del territorio. Spero che al più presto venga inserito all’odg della Commissione Statuto e subito dopo arrivi in Consiglio Comunale per diventare definitivamente il nostro Vademecum”.