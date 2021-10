Clamoroso ad Aversa, proposta regolamento matrimoni civili ‘scopiazzata’ da un altro comune

Un nuovo regolamento comunale per la celebrazioni dei matrimoni civili. E’ la proposta inviata dagli uffici preposti ai consiglieri per poi discutere all’interno delle commissioni consiliari. Una proposta di regolamento copiata ‘paro paro’ dal Comune di Varese ove all’interno si fa riferimento di celebrare i matrimoni all’interno di Palazzo Estense chefu una residenza di Francesco III d’Este, Duca di Modena e Reggio, amministratore, capitano generale e poi governatore della Lombardia austriaca.

Sottolineamo che la proposta di regolamento (che vedete visualizzata) attualmente non è ancora passato nelle Commissioni consiliari competenti. In caso di riscontro positivo approderà in Consiglio per la consequenziale approvazione definitiva, così come previsto dal vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.