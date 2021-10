Movida ad Aversa, botta e risposta tra Oliva e Innocenti – Sagliocco

“Devo riscontrare, purtroppo, la mancata volontà di questo Sindaco e della sua maggioranza di combattere la malamovida”. Così, in una nota, il consigliere comunale di FdI, Alfonso Oliva.

”Ho saputo che nel prossimo weekend, particolarmente sensibile perché quello di halloween, in particolare sabato non è previsto alcun turno notturno per la polizia municipale. Quindi non ci sarà nessuno a presidiare le strade a tutela dei nostri giovani. Ma lo stesso lavoro encomiabile della nostra Polizia municipale è svilito perché in seguito alle numerose sanzioni elevate nelle settimane scorse non sono stati adottati altrettanti consequenziali provvedimenti accessori di chiusura. È evidente che così facendo si rendono inutili i sacrifici fatti e si lascia credere ai quei commercianti sanzionati che pagando un ammenda la loro posizione amministrativa sarà sanata. Tutto questo è svilente ed avvilente! Abbiamo più volte suggerito al sindaco di concertare le ordinanze di chiusura con i sindaci dei comuni limitrofi e di modificarle per zone, per non pregiudicare il lavoro di chi rispetta le regole!”.

“Con stupore noto che non si perde occasione per provare a inquinare i pozzi e sminuire il lavoro che si sta facendo”. A rispondere al consigliere Oliva ci pensa l’assessore Giovanni Innocenti che va diretto al punto.

“Nessun passo indietro nei confronti di chi non rispetta la città. Sul ragionamento politico non ci tiriamo indietro, tutte le ipotesi sono percorribili non a caso abbiamo istituito un tavolo permanente sulla sicurezza coinvolgendo tutte le forze politiche- continua l’assessore-. Oliva su 4 incontri ne ha preso parte solo a due; non nascondo che si stanno valutando tutte le ipotesi partendo però dai dati dei report di questo mese. Per chiarezza devo ribadire che ulteriori soluzioni prima di trovare applicazione in atti vanno portate ad un tavolo di concertazione con tutti gli attori, residenti ed imprenditori. Oltre ad essere una prassi è una scelta fortemente voluta dal nostro sindaco è condivisa da tutta l’amministrazione. L’indirizzo politico è chiaro: pattuglioni nel fine settimana, alla parte operativa invece il compito di organizzarli. Continuità si, ma senza dare punti di riferimento nè sull’azione e nè sui giorni. I controlli ci sono, e ci saranno e anche le sanzioni, un ringraziamento a tutto il personale, naturalmente abbiamo dei limiti e non è un segreto, secondo le possibilità di uomini e mezzi saremo sempre in prima linea”.

Sulle inesattezze tecniche interviene anche l’assessore Francesco Sagliocco con delega alla Polizia Amministrativa sul tema di diritto meglio calare un velo pietoso: “Anche uno studente al primo anno di giurisprudenza sa bene che l’erogazione della sanzione accessoria non è immediata, ma segue un iter amministrativo che va dall’avvio del procedimento fino alla suo completamento, passando necessariamente per il diritto di difesa del trasgressore”.