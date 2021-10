Aversa. Cimitero, Sagliocco: “ecco il cronoprogramma dei lavori”

“In questi mesi di assessorato con delega al Cimitero mi ero ripromesso di evitare di portare all’attenzione mediatica gli interventi programmati di manutenzione ordinaria e straordinaria. Ho sempre pensato che il Cimitero fosse un luogo da difendere dalla strumentalizzazione politica sia in positivo che in negativo. Ormai da settimane assistiamo alla divulgazione di una realtà, probabilmente strumentalizzata da qualcuno, che non corrisponde alla realtà dei fatti. Urlatori di professione, per attirare attenzione e per screditare un lavoro che portiamo avanti instancabilmente e tutti i giorni sotto gli occhi di tutti, rispetto al quale oggi però non si può più stare in silenzio”. Così, in una nota, l’assessore .

“Parto dai servizi igienici. Tutti ricorderete le condizioni in cui li abbiamo trovati. Sono stati riparati e resi decorosi. Sulle lampade votive, come tutti sapete a causa di un guasto ad un’intera linea, è intervenuta una ditta specializzata che sta ancora operando, intervento lungo e non di facile riparazione, ma oggi possiamo dire che il problema è stato risolto. Lo stesso si vede per alcuni loculi pericolanti, per i quali abbiamo affidato i lavori che dovevano essere già conclusi ma il cattivo tempo dell’ultima settimana ha rallentato le opere. Il decoro del cimitero passa attraverso la manutenzione ordinaria e la pulizia del verde e di tutte le aree, per noi una priorità. Da qui a tre mesi saranno fatti lavori al cimitero per 220 mila euro circa e stiamo predisponendo una variazione in bilancio per ulteriori 140 mila euro per il miglioramento dell’impianto delle lampade votive. Questo è il frutto di soli pochi mesi di silenzioso e instancabile lavoro. Ringrazio quei cittadini che incontro tutti i giorni al cimitero e anche per strada che mi segnalano problemi e suggeriscono soluzioni, con spirito critico si ma collaborativo. Agli altri lasciamo le chiacchiere”.