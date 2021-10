Aversa. Affidati i lavori per la riqualificazione del Centro Caianello

Sono stati affidati i lavori per la riqualificazione del Centro Caianello di via Tristano. A darne notizia, il sindaco Golia: “Ricorderete i venerdì della cultura nel 2019 appena insediato e le condizioni in cui trovammo la struttura? Io si, fatiscente e pericoloso! Sin da subito abbiamo immaginato che a quel luogo serviva un intervento di riqualificazione, andava reso bello e sicuro. Abbiamo programmato, progettato ed ottenuto il finanziamento. Ora finalmente partiranno i lavori per ridare bellezza e sicurezza al centro Caianello. La sala conferenze, la sala teatro le casette laterali diventeranno luoghi nuovamente belli ed accoglienti per le associazioni per la cittadinanza; diventerà il luogo degli incontri, dei dibattiti dell’inclusione, della formazione… con laboratori didattici per bambine e bambini, giovani ed anziani. Il centro Caianiello tornerà ad essere una casa accogliente per tutti. Avanti tutta”.