Aversa. 17enne accoltellato, lite iniziata altrove: giovane fuori pericolo

Lite iniziata in via Seggio e poi terminata con l’accoltellamento in via Roma, altezza Burger King. È quanto ricostruito in queste ore in merito alla vicenda all’accoltellamento avvenuto ieri sera ad Aversa.

Ad essere rimasto ferito un 17enne normanno al termine di una lite con altri coetanei. Il giovane, abitante in zona San Lorenzo, è stato colpito da un fendente. È ricoverato al Moscati: per lui, la perdita del rene.

Indagini affidate agli agenti del Commissariato di Polizia, coadiuvati dal primo dirigente Antonio Sepe, che hanno ascoltato le versioni dei presenti e acquisito le immagini delle telecamere presenti in zona.

Proprio in uno dei filmati si vedrebbe la scena con l’accoltellamento da parte di un ragazzo, pare residente nell’area nord di Napoli.