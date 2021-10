L’appello del sindacato LeS Polizia: “Caserta e provincia ha necessità inderogabile di sicurezza”

“Quello che sospettavo è realmente accaduto! Tanto è l’attenzione e la concentrazione sul problema “Green Pass” che fa venire meno l’attenzione sui reali problemi della provincia di Caserta, ormai in balia della delinquenza e della mafia nigeriana. Un organico, quello Polizia di Stato, in provincia di Caserta già in difficoltà per le gravi carenze ed ora alle prese con obblighi dovuti ai vari decreti che, nulla hanno a che fare, anzi, con il garantire la Sicurezza del territorio, ormai terreno fertile per squadre di delinquenti liberi di agire e disseminare le loro azioni di terrore”. Così, in una nota, il Segretario Generale Provinciale LeS Antonio Porto.

“Sono mesi che denuncio il problema Sicurezza nell’Agro Aversano e l’assoluta necessità di aumentare l’organico degli Uffici distaccati della Questura di Caserta, ma i vertici romani rimangono sordi e ciechi! Finché siamo alle prese con un Ministro dell’Interno poco attento al problema provincia di Caserta, il tracollo sarà devastante per i cittadini. In mancanza di reali ed efficaci provvedimenti è meglio che valuti seriamente di rassegnare le proprie dimissioni per il bene dei cittadini e dei poliziotti Casertani. Caserta e provincia ha necessità inderogabile di Sicurezza e non di abbandono da parte delle istituzioni!”.