Ancora malamovida ad Aversa, Golia: “l’amministrazione non sa realmente affrontare il problema”

“Voglio prendere spunto dalla riflessione intellettualmente onesta del consigliere di maggioranza Pasquale Fiorenzano (leggi qui), riflessione pacata e che mette a nudo le due facce di questa amministrazione che, su temi molto importanti, oltre a fare ottime campagne pubblicitarie, di concreto riesce a fare poco o niente. Questo “poco o niente” purtroppo però, diventa molto pericoloso quando in ballo c’è la sicurezza dei nostri concittadini e della moltitudine di ragazzi che popolano la nostra città nel fine settimana…erano di venerdì le foto e i tanti post di assessori e consiglieri solerti, che glorificavano azioni “a tolleranza zero” messe in atto dalle forze dell’ordine e dal corpo della Polizia Municipale…nulla contro i veri protagonisti dell’azione, ovvero i Vigili ma, quando oggi, a distanza di un giorno (dico 1!), si registrano nuovamente rapine, ferimenti e disattese ordinanze sindacali di chiusura, beh…rimango sbigottito da come in amministrazione non sappia realmente affrontare il problema”. Così, in un post social, il consigliere comunale di minoranza Gianluca Golia.

”Questa amministrazione deve rendersi conto che ai dirigenti vengono dati indirizzi politici (o vengono dati solo quando conviene??!!) quindi, se i vostri “indirizzi” in materia non sono efficaci cambiare qualcosa! Capisco che la necessità degli equilibri “numerici” è forte ma…la sicurezza non vale “un’alzata di mano” in consiglio! Ora si alzerà il coro di frasi filosofiche e scuse ma, credo sia doveroso ( e no necessario) mettere in pratica azioni impopolari politicamente ma che, mettono al riparo la sicurezza delle persone quindi, meglio un voto in meno che una tragedia sulle spalle! Come membro della Minoranza, non mi sottrarrò a nessun confronto utile a trovare le giuste soluzioni! Lo faccio “a costo zero” ovviamente!!”.