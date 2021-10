Va in albergo con pistola e soldi falsi, Carabinieri arrestano 22enne

I Carabinieri della Tenenza di Melito stanno percorrendo via nenni e notano un’auto sospetta nei pressi di un albergo che si trova nella non lontana via umbria. I militari accertano che l’auto in questione sia in uso a Antonio Possente, 22enne di Miano già noto alle forze dell’ordine.

Il controllo va approfondito ed i Carabinieri perquisiscono la stanza d’albergo dove il ragazzo stava alloggiando. Rinvenute e sequestrate una pistola Glock 9×21 con matricola abrasa pronta all’uso. proiettili calibro 7,65 e 38 oltre a diverse banconote false per un totale di 260 euro.

L’arrestato – dovrà rispondere di detenzione abusiva di arma e soldi falsi – è stato condotto al carcere in attesa di giudizio.