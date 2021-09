(VIDEO) Vaccino, De Luca: “Fatti miliardi di dosi, ‘no vax’ vadano al diavolo”

“Se facciamo le persone responsabili e la smettiamo con questo clima di stupidaggini che si raccontano e di paure ingiustificate noi ritorniamo alla vita normale, ma bisogna farla finita. Io ormai provo un fastidio enorme, non sopporto più le imbecillità che sento raccontare. Non sopporto quelli che, avendo la mia età, mi dicono che hanno paura. La mia risposta è: vai al diavolo a questo punto, perché dopo aver somministrato a miliardi di esseri umani il vaccino nessuna persona responsabile può rispondere in questo modo”. Lo dice il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, conversando con i cronisti a margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo polo pediatrico di Napoli.

“Io mi preoccupo e mi indigno – prosegue – perché queste imbecillità che mettono in circolazione rischiano di avere una ricaduta sulla campagna di vaccinazione per i bambini: continuando sulla linea della irresponsabilità e della imbecillità noi rischiamo di far ridurre la campagna di vaccinazione contro la poliomielite. Non so se è chiaro a che livello di irresponsabilità stiamo arrivando in Italia. “Tutto questo non c’entra un accidente di niente con la libertà. Questo – avverte De Luca – è il lusso di un Paese che immagina che la democrazia sia la quantità di chiacchiere che si producono. La democrazia è fatta di senso di responsabilità, la libertà individuale non vive senza la responsabilità sociale”.

(Nac/Dire)