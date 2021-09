(VIDEO) TG Dire Lazio, edizione 21 settembre: si parla di ITA, rendiconto Regione, comunali Roma, derby Lazio – Roma

Il TG Dire Lazio a cura della redazione giornalistica Agenzia Dire.

Ecco i titoli del Tg Lazio dell’edizione di oggi:

DIPENDENTI ALITALIA IN PIAZZA: PIANO AZIENDA E’ IRRICEVIBILE (guarda qui) I dipendenti di Alitalia questa mattina sono scesi in piazza San Silvestro per manifestare dopo la rottura delle trattative sul contratto di lavoro che la nuova compagnia, Ita, deve applicare su piloti e assistenti di volo. Secondo i lavoratori il piano voluto dall’azienda, che non segue il contratto nazionale, “è irricevibile”. Il comandante Daniele Pinori ha spiegato all’agenzia Dire che “le conseguenze sono devastanti ripercussioni sullo stipendio, si va dal 30 al 45% rispetto al contratto precedente. La situazione attuale è simile a quella del 2008, ma rispetto ad allora perdere oggi un posto di lavoro vuol dire che poi è molto difficile ritrovarlo”.

LAZIO, CORTE CONTI PARIFICA IL RENDICONTO GENERALE REGIONE 2020 La Corte dei Conti sezione regionale di controllo per il Lazio ha parificato il rendiconto generale della Regione Lazio. La Corte ha infatti rilevato un “progressivo risanamento del bilancio” come rilevato nella relazione del magistrato Giuseppe Lucarini in cui si evidenzia come l’avanzo di circa 1 miliardo sia in linea con il trend in ascesa negli ultimi tre anni. Il governatore, Nicola Zingaretti, ha spiegato che “proprio il risanamento finanziario ci ha permesso di affrontare la pandemia con una nuova leva di operatori neolaureati e di nuovi assunti e dentro un comparto sanitario che è stato investito da grandi investimenti per aumentarne la capillarità”.

CONFRONTO CANDIDATI SU AGRICOLTURA, CALENDA: SERVE ASSESSORE “Roma è il primo Comune agricolo d’Europa, per questo deve avere un assessore all’Agricoltura e cedere il suo patrimonio”. Lo ha detto il candidato sindaco di Roma, Carlo Calenda, intervenendo all’incontro con i candidati organizzato dalla Cia. Secondo il candidato del Pd, Roberto Gualtieri, “bisogna aumentare la possibilità di coltivare prodotti di qualità a Roma aiutando i giovani agricoltori. Roma verde agricola è un pezzo portante del nostro progetto di rilancio della città”. La sindaca uscente, Virginia Raggi, ha invece sottolineato che “le richieste degli agricoltori romani sono in parte già state accolte attraverso l’approvazione del piano agrifood”.

DOMENICA IL DERBY LAZIO-ROMA, FINORA VENDUTI 23MILA BIGLIETTI Finora sono stati venduti 23mila tagliandi per il derby Lazio-Roma di domenica alle 18. “C’è ancora una grande disponibilità di biglietti soprattutto nelle tribune, ma arriveremo a esaurire tutti i posti disponibili” ha spiegato oggi Marco Canigiani, responsabile marketing biancoceleste. Dopo il pareggio con il Cagliari, la Lazio prima di presentarsi al derby affronterà il Torino, mentre la Roma giovedì se la vedrà con l’Udinese. Mourinho avrà l’arduo compito di tenere in piedi l’ambiente romanista dopo la sconfitta in casa del Verona.

(Mel/ Dire)