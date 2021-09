(VIDEO) TG Dire Lazio, edizione 10 settembre

Il TG Dire Lazio a cura della redazione giornalistica Agenzia Dire.

VACCINO, ZINGARETTI: PUNTIAMO A 85% COPERTURA IN POCHI GIORNI Il Lazio ha abbattuto il muro dell’80% dei vaccinati contro il Covid e non vuole fermarsi. “Stiamo insistendo per arrivare in pochi giorni all’85%”, ha detto il governatore Nicola Zingaretti che intende evitare l’ipotesi di nuove possibili chiusure. “Sono ottimista che se si raggiungera’ l’85% dei vaccinati questo rischio probabilmente è scongiurato. Inoltre, lunedì ripartono le scuole- ha aggiunto Zingaretti- e quindi dobbiamo spingere sull’acceleratore per i riflessi psicologici nei confronti di una generazione che non può vivere all’infinito il periodo della formazione col terrore di contagiarsi”.

ROMA, MICHETTI-GUALTIERI IN TESTA NEI SONDAGGI, PD PRIMO PARTITO Enrico Michetti e Roberto Gualtieri, sono in testa nei sondaggi per l’elezione del prossimo sindaco di Roma. La rilevazione effettuata da Izi dà il candidato del centrodestra e quello del centrosinistra quasi alla pari, con il primo al 25,9%, il secondo al 25, con Virginia Raggi e Carlo Calenda più staccati, rispettivamente al 20,7 e 18,4%. Il Pd è il primo partito col 22,2% delle intenzioni di voto, seguito dal Movimento 5 Stelle al 17,2, Fratelli d’Italia al 16,5, Azione al 7,6 e la Lega al 6,5.

ROMA, ENTRO IL 2022 RIGENERAZIONE TORRI ATER A TORBELLAMONACA Tra un anno i 288 alloggi delle case popolari dell’Ater a Torbellamonaca saranno totalmente rigenerati. Nuove facciate, efficientamento energetico attraverso la realizzazione del cappotto termico ed efficientamento sismico. Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha visitato il cantiere della prima delle 4 torri, i cui lavori termineranno a novembre, mentre dalla prossima settimana inizieranno gli interventi sui restanti 3 edifici. “Finalmente cambia la qualità della vita a Tor Bella Monaca- ha detto il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti- Faremo interventi per 5,2 milioni di euro per favorire la qualità urbana e della vita nelle periferie e apriremo anche un parco giochi e un playground”.

OPERA ROMA, MARTEDÌ IL TEATRO COSTANZI RIAPRE AL PUBBLICO Martedì sera alle 20 riaprirà al pubblico il teatro dell’Opera di Roma. Lo farà con Notre-Dame de Paris, balletto in due atti dall’omonimo romanzo di Victor Hugo e capolavoro di uno dei massimi esponenti del repertorio moderno, Roland Petit. Da mercoledì 15 a domenica 19 sono previste repliche, mentre il corpo di ballo del Teatro tornerà in scena dal 17 al 24 ottobre con Giovanna D’Arco, il secondo titolo della speciale preapertura della stagione 2021/2022.

