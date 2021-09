Quando si dice che l’apparenza inganna. In Danimarca, ad Aarhus, la seconda città più grade del Paese, si stanno sperimentando le cosiddette strisce pedonali tridimensionali, in poche parole in 3D. Un’idea nata per fare in modo che automobilisti e ciclisti rallentino nei pressi degli attraversamenti pedonali. Sono in pratica delle illusioni ottiche dipinte sulle strade.