(VIDEO) Scoppio e fumo in un appartamento: paura in via Musone

Questa mattina verso le ore 10:00 una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta e precisamente del distaccamento di Marcianise è intervenuta in via Raffaele Musone nel Comune di Marcianise allertati dai residenti che, in seguito ad uno scoppio, vedevano uscire del fumo da un appartamento.

Al loro arrivo sul posto i Vigili del fuoco hanno constatato che vi era un incendio che aveva interessato il primo piano di un palazzo e che il fumo nero e denso aveva invaso anche le scale e gli alloggi adiacenti. Immediatamente si interveniva procedendo allo spegnimento dell’incendio che dalla cucina si stava propagando in tutto l’appartamento.

Sul posto, a supporto della squadra é intervenuta anche un’autoscala proveniente dalla sede centrale del Comando. Grazie all’azione repentina dei Vigili del Fuoco sono stati limitati i danni evitando che le fiamme si propagasse anche alle altre abitazioni vicine. Fortunatamente nel momento in cui è scoppiato l’incendio l’appartamento risultava senza i suoi occupanti. Sono in corso le indagini per stabilire le cause dell’incendio.