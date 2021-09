(VIDEO) Maltempo, bomba d’acqua a Forlì: Vigili Fuoco salvano due automobilisti

Un violento temporale si è abbattuto questa mattina poco prima delle 8 su Forlì, provocando allagamenti, anche all’interno di alcune scuole, e mandando in tilt il traffico. Diversi gli interventi dei Vigili del fuoco, al lavoro con varie squadre. Nella zona di via Niccolò Copernico, a est della città, i soccorritori fluviali e tre squadre hanno salvato due automobilisti bloccati in un sottopasso per l’innalzamento del livello dell’acqua, avvalendosi anche di gommoni e di una autogru.

Sul posto anche la Polizia locale per chiudere la strada al traffico e fortunatamente non sono segnalati feriti. Disagi anche in via Bertini, mentre in tangenziale, oltre al caos creato dalle forti piogge, un’auto è andata in fiamme e si è verificato un incidente stradale. Anche in questo caso sono intervenuti i Vigili del fuoco con un’altra squadra: quattro le auto coinvolte con un ferito soccorso dal personale di Romagna soccorso. Infine a Sant’Andrea, nel Comune di Forlimpopoli, una squadra è intervenuta per un incendio di un quadro elettrico causato presumibilmente da un fulmine, mentre in via Mondina a Forlì per un altro incendio a seguito della rottura di un tubo del gas. Diversi anche gli interventi per la rimozione di alberi caduti e per allagamenti.

(Som/ Dire)