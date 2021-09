(VIDEO) ITA, il pilota: “crisi come nel 2008 ma oggi ritrovare lavoro è più difficile”

Dei 2.800 dipendenti Alitalia che dovranno consentire il decollo di Ita con modalità contrattuali contestate da lavoratori e dipendenti “1.368 sono piloti”. A dare i numeri esatti è il comandante Daniele Pinori, pilota di Alitalia CityLiner, in piazza San Silvestro a Roma questa mattina per protestare dopo la rottura delle trattative tra sindacati e Ita sul nuovo contratto di lavoro.

Il piano aziendale, che prevede il decollo dal 15 ottobre con 52 aerei e 61 rotte, e la chiamata diretta e senza l’applicazione del contratto nazionale “è per noi inaccettabile, non si può proprio vedere”, contesta Pinori. Le conseguenze sono “devastanti ripercussioni sullo stipendio, si va dal 30 al 45% rispetto al contratto precedente. Oggi si dice che debbano partire le prime convocazioni, forse dopo le convocazioni nelle commissioni di Camera e Senato”, spiega Pinori, da 26 anni in Alitalia. Una situazione simile, però, spiega di averla già vista nel 2008 “quando ero comandante Alitalia. Mi mandarono in cassa integrazione quando ero comandante Alitalia, non hanno sottoscritto gli accordi che furono cambiati ed entrai in Alitalia CityLiner. Per la mia esperienza posso dire che la situazione attuale è simile a quella del 2008 ma ora il problema è che il mondo è in difficoltà. Perdere un posto di lavoro oggi vuol dire che poi è molto difficile ritrovarlo”, conclude.

(Sor/ Dire)