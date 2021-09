(VIDEO) Green pass e covid, De Luca: “Così evitiamo quarta ondata. Abbiamo 1 milione di non vaccinati”

“Abbiamo ancora troppe persone non vaccinate. In Campania siamo a 4,5 milioni di somministrazioni. I cittadini che hanno avuto anche la seconda dose sono 3,5 milioni. Mancano all’appello un milione di cittadini: rinnovo l’invito a vaccinarsi tutti, il tempo delle fisime o delle cialtronate è finito se vogliamo tornare a vivere. A fine 2021 valuteremo se fare, a gennaio o a febbraio, anche la terza dose al personale scolastico. Valuteremo sulla base dell’andamento dell’epidemia”. Lo annuncia il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso di una diretta Facebook.

“Mi pare di aver capito che ci sia l’obbligatorietà anche per i sindaci, i presidenti di Regione, gli esponenti istituzionali. Meglio tardi che mai. Ci avete messo un anno per capire che i vertici istituzionali dovevano vaccinarsi per primi, non solo per dare l’esempio, cosa utile, ma anche perché dai presidenti di Regione dipendono i sistemi sanitari. Quella era la priorità assoluta. Meglio tardi che mai: ci è arrivato pure il governo a dire che si devono vaccinare subito. Quella che stiamo vivendo è una fase – dice – che mi dà soddisfazione. Oggi parte la campagna anche per la terza dose per le persone più fragili, in Campania la priorità saranno le Rsa, oltre ai fragili. Più va avanti la campagna di vaccinazione più si avvicina la data nella quale potremo tornare alla vita normale. Ci stiamo preparando per ottobre, per la ripresa, cercheremo di fare in modo che non ci sia una quarta ondata di Covid. Abbiamo già 60mila giovani studenti a cui abbiamo attribuito l’abbonamento gratuito, sono studenti immunizzati, hanno già fatto la seconda dose. È quasi il 60% degli aventi diritto all’abbonamento gratuito”.

“Si è deciso di superare alcune posizioni sindacali francamente cervellotiche: chi non si vuole vaccinare deve avere il tampone gratuito? Cioè tu hai gratuitamente la possibilità di vaccinarti, decidi che non vuoi farti il vaccino e alla fine lo Stato ti deve pure pagare il tampone? Siamo alla follia. I sindacati, oltre che gli imprenditori, dovrebbero battersi – sostiene – per evitare la diffusione del contagio e per evitare che si chiudano le fabbriche e si tolga il lavoro agli operai”.

“Il governo italiano forse per la prima volta ha deciso di prendere misure di prevenzione serie per uscire dal Covid. Bene le decisioni del governo, andiamo avanti. C’è stata una lunga discussione sul Green Pass. Le posizioni ragionevoli espresse dal governo e dalla stragrande maggioranza dei cittadini alla fine – osserva – hanno avuto una conclusione positiva, nonostante le posizioni di due squinternati esponenti politici, i responsabili di Lega e Fratelli d’Italia, e qualche area un po’ radical chic che ha sollevato questioni di lana caprina. Il governo – sottolinea il governatore – ha deciso di difendere fino in fondo la salute dei nostri concittadini e l’economia del nostro Paese. E le misure sul Green Pass rispondono a questa doppia esigenza: evitare una nuova ondata di contagio ed evitare che l’economia si blocchi in autunno. Ma ci sono posizioni sconcertanti di due gioielli politici che si sono opposti con tutte le loro forze al Green Pass, cioè Salvini e Meloni. Da tutte le cose che ho sentito io, non ho ancora capito quale è la loro proposta: si sono opposti al lockdown quando avevamo migliaia di ricoverati e di morti, organizzavano cortei con persone senza mascherine, hanno detto ‘no’ a ogni decisione di contenimento. Se avessimo seguito questi due signori – attacca De Luca – oggi l’Italia sarebbe in ginocchio, avremmo le scuole prive delle norme minime di sicurezza e gli ospedali in una condizione di totale pericolo. Il governo finalmente ha deciso di andare avanti nonostante qualche mugugno”.

(Nac/Dire)