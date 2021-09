(VIDEO) Giovani, Dadone: “spazi e opportunità per non abbandonare paese”

“Ovunque vado questa sollecitazione mi viene posta: non ci sono spazi all’interno delle città per i ragazzi, anche in termini di divertimento che gli permetta di evitare il disagio che hanno provato, che gli permetta di condividere le emozioni che hanno dovuto provare lungo la pandemia”. Lo evidenzia la ministra per le Politiche giovanili, Fabiana Dadone, a Trieste con il collega all’Agricoltura, Stefano Patuanelli, per sostenere la candidata sindaca del Movimento 5 stelle Alessandra Richetti.

Proprio sulla mancanza degli spazi per i giovani si è già intervenuto con le risorse, spiega Dadone, e aggiunge che “con il Pnrr, buona parte dei finanziamenti andrà a creare un’Italia che sia più adatta a loro, in termini di digitale, di collegamento tra la domanda e l’offerta, il sistema ‘duale’, la formazione. Le risorse ci sono- precisa-, è chiaro che dal mio punto di vista bisogna fare un ragionamento più strutturato, rispetto al restituire alle nuove generazioni, in termini di riforma. Ogni volta che facciamo qualche cosa, ha degli effetti sui giovani. Anche una riforma delle pensioni banalmente, quasi mai si pensa guardando quell’altra fetta di Paese”.

Uno dei punti di riforma avanzati, spiega la ministra, sono gli istituti tecnici, “quelli che avevamo una volta come istituti all’avanguardia; bisogna riuscire a riportarli, tramite una riforma che è in discussione in Parlamento, a permettere di formare i ragazzi, a riuscire poi di inserirli nel mondo del lavoro ove servano delle competenze specializzate”.

Dadone non si aspetta che tutti facciano lo stesso percorso tecnico e, riferendosi a chi vuole fare esperienze all’estero, sottolinea che “è giusto che le faccia. L’importante è che non si abbandoni questo Paese per l’idea che non ci sia nulla di positivo da trovare qui. Per questo dobbiamo investire maggiormente, non soltanto nella domanda e offerta di lavoro- conclude-, ma nell’ottica di dare un Paese nel quale riuscire a vivere e a stanziarsi”.

(Mil/ Dire)