(VIDEO) Fiamme e fumo in un capannone nella zona industriale Aversa Nord

Nel primo pomeriggio di oggi, verso le ore 13:40 circa, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta sono intervenuti per un vasto incendio che si è sviluppato all’interno di un capannone di un’azienda che produce pezzi per auto, sito nella zona Industriale tra i comuni di Teverola e Carinaro.

Una grossa colonna di fumo nero, visibile anche dalla città di Napoli, ha invaso tutta l’area circostante e le fiamme minacciavano anche le varie aziende limitrofe. Per domare l’incendio sono state necessarie quattro squadre di Vigili del fuoco di cui una proveniente dalla sede centrale del Comando, una squadra proveniente dal vicino distaccamento di Aversa, una dal distaccamento di Marcianise e una dal Comando di Napoli.

Inoltre sono intervenuti in supporto anche due autobotti del Comando di Caserta, due autobotti di cui una su autoarticolato da 25000 litri provenienti dal Comando di Napoli, il carro autoprotettori, il carro schiuma ed il nucleo N.B.C.R. (Nucleare, batteriologico, chimico e radiologico) sempre del Comando di Napoli.

L’AUDIO DEI VIGILI DEL FUOCO

Non sono state coinvolte persone nell’incendio e le cause sono ancora da accertare da parte degli inquirenti. Sul posto si trova anche il nucleo di Polizia Giudiziaria del Comando di Caserta per l’effettuazione delle indagini per risalire alle cause dell’incendio.









Il vasto incendio divampato nell’area industriale Aversa Nord tra Teverola – Carinaro ha messo in allarme i sindaci Tommaso Barbato e Nicola Affinito. Le fasce tricolori hanno emanato, tramite social, un invito alle cittadinanze “di rimanere in casa, chiudere porte e finestre, di non accendere l’aria condizionate e utilizzare mascherine se si trova all’aperto”. Al momento sono ancora sconosciute le cause del rogo scoppiato nel primo pomeriggio.