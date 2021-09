(VIDEO) F1, a Monza 46mila spettatori in 3 giorni: boom al FuoriGp

La ripresa del Gran Premio di Monza sembra essere iniziata sotto buoni auspici. Nella tre giorni di F1 si sono recati all’autodromo ben 46mila persone, 20mila solo per la gara di domenica. Questo il numero più rilevante reso noto dal sindaco Dario Allevi nel corso della conferenza stampa alla Villa Reale per fare un bilancio delle manifestazioni dell’ultimo weekend.

Sebbene non ci sia stato il tutto esaurito, si tratta comunque di numeri rilevanti considerato che l’edizione dell’anno scorso si era svolta a porte chiuse a causa della pandemia. Sul fronte della sicurezza, non si sono verificati inconvenienti con i parcheggiatori abusivi o con i bagarini e l’aumento delle corse dei bus (74 in più) non ha creato problemi di assembramento. Buon successo di presenze anche per il ‘FuoriGP’, la serie di eventi organizzata tra le vie del centro storico della città. Dall’altra parte, però, aver iniziato a vendere i biglietti dal 6 agosto ha causato un pesante calo delle prenotazioni dall’estero e l’assenza di tutta la clientela aziendale. Riguardo alle polemiche sul rincaro dei prezzi per l’autodromo, il presidente di SIAS (consorzio che gestisce la pista) Giuseppe Redaelli ha spiegato che si è trattato di un adeguamento delle tariffe giustificato dallo spostamento di determinate fasi della gara in giorni diversi rispetto al periodo pre pandemia. La riapertura al pubblico ha solo in parte compensato i danni in termini di fatturato per l’autodromo rispetto all’edizione dell’anno scorso e attualmente le perdite si aggirano attorno ai 15 milioni di euro. Nonostante questo, il sentimento prevalente è l’ottimismo che nella giornata di domenica è stato simbolicamente rappresentato dal bagno di folla degli atleti olimpici e dal passaggio delle frecce tricolori prima della gara.

“È stato un weekend di ripartenza- commenta il sindaco Allevi- L’anno prossimo con il centenario dell’autodromo speriamo di rivedere le tribune piene”.

(Coz/ Dire)