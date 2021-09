(VIDEO) Danneggiano volante Polizia e postano filmato

Cosa fare in una noiosa serata milanese? Perché non vandalizzare una volante della Polizia? Avranno pensato questo tre ragazzi residenti a Milano, un 23enne italiano, un 21enne cittadino brasiliano e un 16enne ecuadoriano, che ieri sera in zona Niguarda han ben pensato di passare un quarto d’ora alternativo e ricco di adrenalina, prendendosela con la vettura parcheggiata dagli agenti (nel frattempo impegnati in un servizio nel quartiere).

Non paghi, i vandali improvvisati avevano già postato le proprie gesta su Instagram: una gloria durata molto poco, dato che i poliziotti proprietari della vettura, allertati dai cittadini che involontariamente avevano fatto da pubblico per lo spettacolo dei giovani ‘irrequieti’, sono riusciti (anche con l’ausilio di altre due volanti) a fermare due dei tre ragazzi. Per il 23enne sono scattate le manette, mentre il 16enne è stato denunciato a piede libero. E’ riuscito a fuggire invece il 21enne, indagato ‘in stato di irreperibilità’. (Nim/ Dire) 15:18 28-09-21 NNNN