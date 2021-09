(VIDEO) Catalogna, tribunale di Sassari rilascia Carles Puigdemont

L’arresto dell’ex presidente della Catalogna Carles Puigdemont non è stato “illegale”, ma contro di lui non è necessaria nessuna misura cautelare. Lo ha stabilito la giudice della Corte d’Appello di Sassari, Plinia Azzena, accogliendo così l’istanza della procuratrice generale Gabriella Pintus.

Il leader indipendentista ed eurodeputato è stato arrestato nella serata di ieri in Sardegna e trasferito nel carcere di Sassari, da dove ha partecipato all’udienza in videoconferenza. La vicenda giudiziaria, che chiama in causa la giustizia spagnola ed europea, non è tuttavia conclusa: ora il tribunale dovrà decidere se concedere l’estradizione di Puigdemont come richiesto dalla giustizia spagnola e per questo motivo il politico non potrà lasciare l’isola.

Il Ministero della Giustizia guidato da Marta Cartabia precisa di non avere alcun ruolo decisionale nella procedura relativa al mandato d’arresto europeo, come quello che riguarda il caso di Carles Puigdemont. La procedura – si legge nella nota – è interamente rimessa all’autorità giudiziaria, sia per la convalida dell’arresto, sia per quanto attiene alla decisione finale sulla consegna o meno della persona arrestata. Si tratta infatti di una procedura diversa da quella delle estradizioni.

LEGA VDA: AUTODETERMINAZIONE NON SI PROCESSA

“In quanto valdostani, con lo spirito di Émile Chanoux nel cuore, non possiamo che affermare che l’autodeterminazione e la libertà non si processano mai”. Lo scrive in una nota la Lega della Valle d’Aosta, che esprime “profondo sdegno per l’arresto ad Alghero da parte delle autorità italiane dell’ex presidente della Catalogna Carles Puigdemont“. La Lega definisce “una macchia vergognosa l’essersi resi complici di un attacco non solo ad una persona ma ad un popolo intero, quello catalano, che reclama la sua indipendenza”.

SAVT: COLPO ALL’INDIPENDENZA

“Con l’arresto di ieri ad Alghero dell’ex presidente Carles Puigdemont è stato inflitto un ennesimo colpo al percorso per l’indipendenza della Catalogna”. Lo scrive il Savt, sindacato autonomo valdostano, in una nota. “Paradossale che tutto ciò sia avvenuto nella cornice dell’unica città italiana di cultura e lingua catalana, situata in una regione a Statuto speciale come la Sardegna”. Come Savt “riteniamo che sia sempre più urgente un intervento dell’Unione Europea che rimetta al centro del dibattito il diritto all’autodeterminazione e all’autogoverno dei popoli- aggiunge il sindacato guidato da Claudio Albertinelli-. È molto grave che quello che dovrebbe essere un libero dibattito politico venga ridotto ad una mera questione giudiziaria, fino ad arrivare alla limitazione della libertà personale degli uomini politici, e per questo auspichiamo che Puigdemont possa essere rimesso in libertà il prima possibile”.

ALLIANCE: ARRESTO PUIGDEMONT GRAVISSIMO E ANTISTORICO

“L’arresto del leader catalano Carles Puigdemont è un atto gravissimo e antistorico, la cui principale conseguenza sarà una recrudescenza dello scontro nelle piazze catalane”. Lo scrive in una nota l’Alliance Valdôtaine, partito di maggioranza al governo della Regione Valle d’Aosta. “Che nel 2021 un leader politico europeo venga arrestato per le sue opinioni politiche che, vale ricordare, sono fortemente progressiste, inclusive e europeiste, è semplicemente inconcepibile” aggiunge il partito autonomista valdostano. “L’Europa non può restare inerme davanti all’arresto di Puigdemont“. L’Av “condanna senza se e senza ma questo episodio e auspica che il governo italiano intervenga immediatamente per favorire il rilascio del leader politico catalano, a cui esprime la massima solidarietà”.

PUIGDEMONT, UV: DEMOCRAZIA FERITA

L’Union Valdôtaine, partito autonomista storico valdostano, parla di “democrazia ferita” in relazione all’arresto di Carles Puigdemont, ex presidente della Catalogna, fermato ieri all’aeroporto di Alghero. “Nella speranza che la Catalogna possa seguire un percorso democratico nel quale il diritto di esprimersi in tutte le forme, comprese quelle dell’autodeterminazione, sia garantito”, l’Union spera nella “liberazione dell’ex presidente Puigdemont“. Il Leone rampante lo scrive in una nota. “È inquietante che l’espressione pacifica della volontà politica del popolo catalano sia trasformata in un nodo giudiziario che ferisce la democrazia” aggiunge il partito della maggioranza regionale.

INDIPENDENTISTI VDA: ITALIA COMPLICE POLITICA FASCISTA SPAGNA

Pays d’Aoste Souverain, partito indipendentista valdostano presente alle ultime elezioni regionali, esprime “la sua solidarietà a Carles Puigdemont, ex presidente della Catalogna che ha organizzato il referendum per l’indipendenza”, arrestato giovedì sera ad Alghero. “Lo Stato italiano si è riconosciuto complice della politica fascista spagnola” scrive il responsabile politico di Pas, Christian Sarteur. “Questa azione repressiva non fa che rafforzare la determinazione di tutti i movimenti indipendentisti” conclude Pays d’Aoste.

PSD’AZ: ARRESTO PUIGDEMONT ADDOLORA INTERO POPOLO SARDO

“L’arresto in Sardegna dell’indipendentista catalano Carles Puigdemont rattrista e addolora l’intero popolo sardo. Mortifica la tradizione indipendentista e la storia centenaria del Partito Sardo d’Azione, da sempre alleato dei partiti e dei movimenti nazionalitari che si battono per l’autogoverno in Catalogna e nelle altre nazioni senza Stato”. È il commento del presidente del Partito sardo d’azione, Antonio Moro (Psd’az), all’arresto del leader indipendentista catalano avvenuto in Sardegna. “La Sardegna, terra del confronto e di pace tra i popoli, oggi appare nelle cronache come l’Isola dove la polizia italiana, su mandato della magistratura spagnola, ha messo le catene al diritto alla libertà e all’indipendenza del popolo catalano. Un rigurgito di quell’antistorico centralismo- sottolinea- che auspichiamo possa essere spazzato via da un oceano di indignazione e di pacifiche proteste che, a partire dalla Sardegna, possano riaffermare i valori della pace, della giustizia, della libertà e dell’autodeterminazione dei popoli”.

