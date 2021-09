(VIDEO) Caso Morisi, Fedriga: “un pretesto per un attacco politico”

“E’ chiaro che a una settimana dal voto, non serve uno statista per capire che siamo di fronte a un attacco feroce verso la Lega, dove vengono utilizzati la vita e gli errori delle persone, che non c’è dubbio che ci siano. Ma sono errori personali e mi auguro che da questi errori le persone possano riprendersi”. Chiama ad abbassare i toni sul caso di Luca Morisi il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, sottolineando che la vita privata dell’esperto dei social nulla ha a che fare con la politica.

“Penso che questo sia un problema della politica nel Paese”, continua Fedriga, aggiungendo come personalmente ha avuto “grande rispetto quando ci sono stati casi di persone che nulla avevano a che fare con la politica. Penso alla questione Renzi con i suoi genitori, alla questione Di Maio con i suoi genitori- ricorda, invitando a verificare-, ho sempre distinto. Perché andare all’interno delle vite familiari dei singoli per cercare di portare avanti un attacco politico, vuol dire semplicemente fare un danno ai cittadini italiani. Perché non si discute più nel merito delle risposte da dare- conclude-, ma si discute di gossip e di denigrazioni”.

(Mil/ Dire)