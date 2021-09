(VIDEO) Bologna. Vaccino, lunghe file oggi alla clinica mobile dell’AUSL

Lunga fila oggi di persone in attesa di vaccinarsi nel camper allestito dall’Ausl di Bologna in piazza del Nettuno. Nel tardo pomeriggio, dal punto in cui è in funzione la clinica mobile, all’incrocio con via Rizzoli, il serpentone di persone si snodava attraverso la piazza fino a superare Palazzo D’Accursio, raggiungendo così il Crescentone di piazza Maggiore e addirittura le scalinate della Basilica di San Petronio. A una rapida occhiata, sembravano almeno 200 le persone in fila.

La clinica mobile dell’Ausl di Bologna è allestita dal 26 agosto scorso e funziona ad accesso libero, cioè ci si può vaccinare senza prenotazione. Fino ad oggi, il giorno di maggior afflusso al camper in piazza Nettuno è stato il 29 agosto scorso, domenica, con 353 dosi somministrate. Ieri, invece, la clinica mobile dell’Ausl ha vaccinato 174 persone, in linea con i giorni precedenti. Sono state invece 60 le somministrazioni fatte sempre ieri al Parco Nord, dove è in corso la Festa dell’Unità, mentre sono 137 i ragazzi tra i 12 e i 19 anni che si sono vaccinati ad accesso libero in tutti gli hub dell’Ausl di Bologna nella giornata dell’1 settembre.

(Pam/San/ Dire)