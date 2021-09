(VIDEO) BAT investe 500mln nel suo ‘innovation hub’ a Trieste

BAT, azienda leader nel settore dei beni di consumo multi-categoria, annuncia l’apertura del centro di innovazione e sostenibilità di livello mondiale “A Better Tomorrow Innovation Hub”.

L’hub ospiterà, oltre ad un nuovo centro di produzione di BAT, anche una Digital boutique, un laboratorio di innovazione e centro di eccellenza per la trasformazione digitale e il marketing digitale, e sarà dedicato alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione di linee di prodotto a potenziale rischio ridotto.

Il nuovo hub sarà realizzato in collaborazione con Interporto Trieste S.p.A., infrastruttura dedicata alla logistica intermodale, e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porti di Trieste e Monfalcone.

Attraverso questo progetto, che prevede un investimento totale fino a 500 milioni di euro nei prossimi cinque anni, BAT rinnova la fiducia e l’importanza dell’Italia all’interno della sua strategia di trasformazione e compie un ulteriore passo verso la costruzione di A Better TomorrowTM, un futuro più verde e inclusivo per dipendenti, azionisti, consumatori e le comunità in cui opera.

“Siamo orgogliosi di annunciare l’apertura di ‘A Better Tomorrow Innovation Hub’, un elemento fondamentale nei nostri obiettivi di trasformazione per ridurre l’impatto del nostro business sulla salute. La città di Trieste è stata scelta come sede di questo progetto in quanto centro leader per l’innovazione, cosa che dimostra le capacità del nostro Paese”, ha dichiarato Roberta Palazzetti, Presidente e Amministratore Delegato di BAT Italia e Area Director per il Sud Europa. “Questo investimento rafforza ulteriormente il legame tra BAT e l’Italia. Negli ultimi anni, BAT ha contribuito alle entrate erariali dello stato con oltre 2 miliardi di euro l’anno tra accise e IVA. Con questa iniziativa vogliamo assumere un ruolo più attivo nella trasformazione del nostro settore, attraverso lo sviluppo di prodotti innovativi che soddisfino le preferenze dei consumatori adulti e attraverso un processo di innovazione continua che possa realizzare un reale cambiamento in termini di sostenibilità e di riduzione del nostro impatto sulla salute. L’Innovation hub costituisce un punto di incontro dei nostri valori, tutti finalizzati alla costruzione di A Better TomorrowTM“.

Il lancio di questo hub porterà alla futura creazione di 2.700 posti di lavoro previsti, tra cui:

circa 600 posti di lavoro diretti stimati che includeranno risorse STEM, altamente qualificate nel campo della Ricerca e Sviluppo e della digitalizzazione.

circa 2.100 posti di lavoro indiretti in termini di indotto stimati sia a livello locale che nazionale.

Ciò sottolinea lo scopo aziendale di BAT: creare A Better TomorrowTM, un futuro migliore, riducendo l’impatto della propria attività sulla salute con l’impegno ad offrire un futuro più verde, più equo e più inclusivo.

Con questi obiettivi in mente, l’edificio sarà realizzato seguendo elevati standard di sostenibilità al fine di ridurre il suo impatto ambientale e avrà l’obiettivo di essere carbon neutral. Ci sarà una particolare attenzione all’efficienza energetica, all’utilizzo di fonti rinnovabili e alla tutela dell’ambiente e sarà realizzato un impianto fotovoltaico per la produzione di energia.

La sostenibilità è al centro del purpose aziendale di BAT, A Better Tomorrow™. Da oltre 20 anni BAT ha avviato un percorso nell’ambito della sostenibilità, allineando le proprie attività agli obiettivi di sviluppo sostenibile stabiliti dall’ONU. Questo ha portato l’azienda, nel 2020, per il 19° anno consecutivo, ad essere nominata Sustainability Leader e unica azienda del suo settore ad essere inserita nel prestigioso Dow Jones Sustainability World Index, e ad essere inclusa tra i Climate Leader 2021 nominati dal Financial Times.

“Possiamo partire da qui per dimostrare che l’Italia può essere il luogo d’eccellenza per costruire un futuro migliore” afferma Giancarlo Giorgetti, Ministro dello Sviluppo Economico. “La localizzazione del nostro Paese ed in particolare del Nord Est, cuore dell’Europa, può essere attrattivo per gli investimenti esteri non solo perché c’è un governo serio e affidabile e anche perché proprio qui, a Trieste, la presenza di centri di ricerca di alto livello e di integrazione tra mondo universitario e mondo produttivo attrae l’industria avanzata dove si concentrano eccellenze universitarie e capitale umano. La ricerca e l’innovazione devono diventare una delle strade alternative alla perdita dei posti di lavoro che è uno dei costi sociali della pur necessaria transizione ecologica”.

Massimiliano Fedriga, Presidente Regione Friuli-Venezia Giulia, dichiara: “Questo di BAT rappresenta un investimento che, in termini occupazionali e di indotto, possiede tutti i presupposti per diventare un elemento di crescita economica del territorio triestino e di quello regionale. Siamo infatti davanti a un insediamento industriale che opererà all’insegna della sostenibilità ambientale e dell’innovazione tecnologica. Requisiti, questi, che ben si associano alla vocazione scientifica della nostra regione, che in base a uno studio della Commissione europea viene valutata come la prima regione italiana sul fronte dell’innovazione. Infine, mi piace sottolineare come questa operazione imprenditoriale sia anche un modello di collaborazione tra pubblico e privato, in cui gli enti e le istituzioni locali hanno operato con responsabilità e impegno al fine di rendere concreta una preziosa opportunità per generare sviluppo e lavoro”.

“Sviluppo del porto, filiera integrata, incremento dei traffici commerciali, centri di ricerca di eccellenza e, da ultimo, gli hub come quello di BAT sono gli strumenti che permettono di percorrere la strada della sostenibilità sociale, economica ed ambientale.” Dichiara Stefano Patuanelli, Ministro Politiche Agricole Alimentari e Forestali. “A Trieste, come in tutta Italia, innovazione, ricerca e sviluppo sostenibile sono i driver di questa crescita. Il Governo sostiene costantemente iniziative come l’A Better Tomorrow Innovation Hub, che rendono concreto l’impegno per lo sviluppo della filiera italiana del tabacco, permettendo di meglio distribuire il valore aggiunto tra le diverse fasi di produzione e creando nuovi posti di lavoro nei territori. Inoltre, i nuovi investimenti di BAT incrementeranno ancora di più la sostenibilità delle attività produttive e la valorizzazione di imprese e centri di ricerca del Friuli-Venezia Giulia. Un percorso che incrocerà le direttrici di investimento del PNRR, che prevede 1,2 miliardi di euro destinati ai contratti di filiera, e della nuova PAC.”

“L’investimento di BAT è strategico per Trieste e l’intera Regione perché porta valore, occupazione, traffici marittimo-portuali e soprattutto si inserisce in un’evoluzione complessiva globale di ritorno in Europa di produzioni che stavano in altri continenti,” dichiara Zeno D’Agostino, Presidente Autorità Sistema Portuale Mare Adriatico Orientale. “Premia anche il lavoro di questi anni in cui l’Autorità di Sistema Portuale ha costruito un territorio integrato dal punto di vista logistico, industriale e di utilizzo del Porto Franco. Ed è in quest’ottica che l’operazione è importantissima: si tratta del primo vero insediamento industriale in Porto Franco negli ultimi trent’anni. Siamo di fronte a un evento eccezionale che accogliamo con entusiasmo”.

“Questa operazione conferma il ruolo strategico di Interporto di Trieste come driver di crescita del nostro territorio. Oggi inizia un percorso con BAT che auspichiamo sia solo l’inizio. Sono già state individuate tra le due società delle possibili aree di futuro sviluppo che potrebbero sfociare in nuove iniziative e sulle quali cominceremo a lavorare a breve”. Dichiara Paolo Privileggio, Presidente e AD Interporto di Trieste.

NOTE

– Il nuovo “A Better Tomorrow Innovation Hub” sarà realizzato in partnership con Interporto Trieste S.p.A. e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porti di Trieste e Monfalcone, e sarà situato nell’area “FREEeste”, la nuova zona franca di Bagnoli della Rosandra.

– L’hub ospiterà la boutique digitale di BAT, un laboratorio di innovazione e un centro di eccellenza per la trasformazione digitale e il digital marketing che sarà dedicato alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione di linee di prodotti a potenziale rischio ridotto.

– Il progetto prevede lo sviluppo di un totale di 12 linee di produzione su un’area di 20.000m2 per il mercato italiano e l’esportazione globale dei prodotti a potenziale rischio ridotto di BAT, come le sigarette elettroniche Vuse, i prodotti a tabacco riscaldato glo e i moderni prodotti orali o “Modern Oral” Velo. Inoltre, saranno sviluppati anche dei prodotti per la terapia sostitutiva della nicotina.

– Non è un caso che Trieste, la “Città Europea della Scienza 2020”, già centro di eccellenza riconosciuto a livello mondiale nella ricerca e nella scienza, sia stata scelta come sede dell’impianto. Il capoluogo friulano è la città con il più alto numero di ricercatori in Europa e ospita 30 centri di ricerca attivi. Le collaborazioni che si possono creare in un contesto così stimolante e all’avanguardia sono fondamentali per creare sinergie che possono rappresentare un’opportunità di sviluppo dell’economia locale e nazionale.

– I lavori per la realizzazione della struttura inizieranno a metà novembre, con il completamento del primo modulo e la sua attivazione previsti a maggio 2022.

Il gruppo BAT

BAT è un’azienda leader nel settore dei beni di consumo multi-categoria che ha il fine di creare A Better Tomorrow™ tramite la riduzione dell’impatto sulla salute delle sue attività; per farlo, offre una maggiore scelta di prodotti di qualità a minore rischio* rivolti a tutti i consumatori adulti. L’azienda continua ad essere chiara sul fatto che le sigarette soggette a combustione comportino gravi rischi per la salute, e che l’unico modo per evitare questi rischi sia non iniziare o smettere di fumare. BAT incoraggia a passare ad alternative scientificamente comprovate come a rischio ridotto tutti coloro che altrimenti continuerebbero a fumare. Per raggiungere questo obiettivo, BAT sta incentrando il suo business di prodotti di consumo multi-categoria totalmente sul consumatore. BAT conta oltre 50.000 dipendenti e opera in oltre 180 paesi, con 11 milioni di punti vendita e 45 centri di produzione in 43 mercati. Il portfolio strategico dell’azienda è composto dai suoi brand globali di sigarette e da una gamma crescente di prodotti a rischio ridotto* denominati “New categories”. Queste includono i prodotti di vaping, quelli a tabacco riscaldato, i modern oral, tra cui i sacchetti di nicotina senza tabacco, così come i prodotti orali tradizionali come lo snus e il tabacco umido. Nel 2020, abbiamo registrato 13,5 milioni di consumatori di nostri prodotti non soggetti a combustione, con un aumento di 3 milioni rispetto all’anno precedente. Il Gruppo BAT ha generato un fatturato di 25,8 miliardi di sterline nel 2020 e un utile dalle operazioni di 9,9 miliardi.

* Sulla base del peso delle prove scientifiche e supponendo un passaggio completo dal fumo di sigaretta. Questi prodotti non sono privi di rischi e creano dipendenza. I nostri prodotti venduti negli Stati Uniti, compresi Vuse, Velo, Grizzly, Kodiak e Camel Snus, sono soggetti alla regolamentazione della Food and Drug Administration (FDA) e nessuna dichiarazione di rischio ridotto sarà fatta per questi prodotti senza l’autorizzazione della FDA.

British American Tobacco (BAT) Italia

BAT Italia è parte del Gruppo British American Tobacco, fondato nel 1902, con sede a Londra.

Leader mondiale nei beni di largo consumo con un portafoglio prodotti multi-category, l’azienda impiega oggi oltre 50.000 persone, opera in più di 180 mercati e ha stabilimenti in 43 paesi in tutto il mondo.

BAT, nominata per il 19° anno consecutivo Sustainability Leader e unica azienda del suo settore ad essere inserita nel prestigioso Dow Jones Sustainability World Index, è impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, A Better Tomorrow™, riducendo il suo impatto ambientale e quello della propria attività sulla salute, offrendo ai propri consumatori, fumatori adulti, il più ampio portafoglio di prodotti alternativi a potenziale rischio ridotto a base di nicotina.

In questo quadro, BAT ha inoltre stabilito ambiziosi obiettivi nell’ambito ESG (Environment, Society, Governance), come il raggiungimento della carbon neutrality entro il 2030 (entro il 2050 su tutta la sua filiera), l’eliminazione della plastica monouso non necessaria e l’utilizzo esclusivo di imballaggi in plastica riciclabile, riutilizzabile o compostabile entro il 2025.

Con circa 400 dipendenti, oggi BAT Italia è alla guida del cluster SEA – Southern Europe Area che include, oltre al nostro Paese, anche Cipro, Grecia, Israele, Malta, Portogallo, Spagna, Isole Canarie, Andorra e Gibilterra, Croazia, Serbia, Bosnia ed Erzegovina, Slovenia, Macedonia del Nord, Kosovo e Albania.

Nel 2021 BAT Italia ha ottenuto per il decimo anno consecutivo la certificazione “Top Employer Italia”. BAT ha ottenuto anche la certificazione Top Employer Europe 2021, riconosciuta solo alle multinazionali certificate in almeno 5 Paesi europei, insieme a quella Top Employer Global.

BAT Italia, inoltre, ha ricevuto il premio Minerva Federmanager ‘Azienda di eccellenza per la leadership femminile’, per essersi distinta nel campo della parità di genere grazie a politiche volte a garantire pari opportunità, riconoscimenti di carriera e una cultura di empowerment al femminile.

Nel 2020, BAT è stata inserita tra i prestigiosi Diversity Leader globali dal Financial Times.

Il portafoglio strategico dell’azienda è costituito da diversi marchi globali di sigarette tradizionali – in Italia è presente con alcuni brand internazionali, tra cui Rothmans, Lucky Strike, Vogue, Dunhill, Kent, e nazionali, come MS – completato da una vasta e crescente gamma di prodotti non soggetti a combustione, le cosiddette New Categories a potenziale rischio ridotto di BAT. Queste comprendono prodotti da vaping, le cd sigarette elettroniche, che includono in Italia marchi come Vuse; prodotti a tabacco riscaldato come glo™, il dispositivo di ultima generazione che grazie all’esclusiva Induction Heating Technology™ scalda rapidamente il tabacco fino ad una temperatura di 260°, senza bruciarlo; e prodotti per uso orale denominati Modern Oral (attualmente non distribuiti in Italia) che includono sacchetti di nicotina senza tabacco a base di nicotina. Nel portfolio internazionale di BAT vi sono poi anche prodotti orali tradizionali come lo snus e il tabacco da fiuto.

L’azienda continua a sostenere con chiarezza che le sigarette tradizionali soggette a combustione comportano seri rischi per la salute e l’unico modo per evitarli è non iniziare o smettere di fumare. BAT incoraggia coloro che altrimenti continuerebbero a fumare a passare completamente ad alternative al fumo che siano scientificamente comprovate come a rischio ridotto. L’ambizione di BAT è di avere su scala globale 50 milioni di consumatori dei suoi prodotti non soggetti a combustione entro il 2030.

Grazie alla forte connotazione di azienda dai fondamenti italiani ma dal respiro internazionale, BAT Italia ha assunto un ruolo di grande valore strategico per il sistema economico nazionale e concorre in modo significativo alla crescita dell’economia italiana, contribuendo con oltre 2 miliardi di euro l’anno alle entrate erariali dello Stato.

BAT è quotata alla Borsa di Londra. Nel 2020, il Gruppo ha generato ricavi per 25,8 miliardi di sterline e margine operativo lordo per 9.9 miliardi di sterline.

Per approfondimenti: www.batitalia.com, www.unfuturomigliore.net, www.bat.com, www.bat-science.com, www.discovergobeyond.com/it/it, www.discoverglo.it, www.govype.com/it.

