(VIDEO) Afghanistan. Tajani: “pessima figura occidente, responsabilità Usa”

In Afghanistan “l’Occidente ha fatto purtroppo una pessima figura e non ha saputo concludere una stagione ma la responsabilità non è certo italiana, piuttosto degli Stati Uniti. Non potevamo pensare di rimanere da soli, nessuno l’ha fatto senza l’organizzazione della Nato o la presenza degli Usa. Questo però ora deve farci riflettere sul ruolo che l’Europa deve assumere. Forza Italia lo chiede da tempo: serve una politica estera europea, serve una politica di difesa europea e serve un esercito europeo”. Così il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine di una conferenza stampa sulle proposte FI in materia di fisco.

(Sor/ Dire)