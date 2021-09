Veneto vuole un ITS per le professioni dell’audiovisivo

Il Veneto punta sul cinema e mira a costituire un Its per le professioni audiovideo. Con questo scopo si è oggi insediato il Comitato di indirizzo per la costituzione dell’Its, che si occuperà di definire i contenuti formativi e di far emergere il fabbisogno specifico dell’ambito lavorativo, favorendo la rete di relazioni di realtà venete in modo che possano collaborare in misura sempre maggiore.

“È sempre più emergente e significativa la richiesta di professionalità nel campo della comunicazione video e della produzione di audio-video con le nuove tecnologie”, afferma l’assessore regionale alla Formazione Elena Donazzan. Di qui la volontà di far nascere un Its proprio in Veneto, dove secondo Donazzan ci sono “alcune condizioni di contesto particolarmente favorevoli e significative”, come ad esempio “L’Accademia delle Belle arti di Venezia, e a Verona, che già operano con percorsi mirati, le Università di Ca’Foscari e Iuav con i propri docenti e dipartimenti già proiettati su questi temi, enti di formazione accreditati presso la Regione del Veneto che vantano esperienze e competenze in materia”, a cui si aggiunge “la vocazione di Venezia e del Veneto ad attrarre le produzioni cinematografiche di diverso genere a cui il Veneto ha risposto con la propria Film Commission”.

Come chiesto da Donazzan, a presiedere il comitato di indirizzo sarà il vice direttore di Rai 1 Angelo Mellone.

(Fat/ Dire)