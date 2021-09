Vaccino, Speranza: “se serve ok obbligo, Governo non ha paura”

“Lavoreremo per un’ulteriore estensione del green pass e valuteremo l’estensione dell’obbligo vaccinale. Se necessario, il governo non ha paura e procederà con grande determinazione per mettere in sicurezza il nostro Paese. E’ previsto dalla nostra Costituzione. Se penso alla campagna vaccinale ancora vediamo che è una battaglia di tutti. Il mio messaggio è: di fronte ad una sfida senza precedenti il sistema Paese ha risposto in maniera organica. Se il virus va dalla Cina a Vo Euganeo vuol dire che non ci sono confini possibili. Serve una risposta globale o non se ne esce. Nessuno si salva da solo”. Così il ministro della Salute Roberto Speranza, intervenendo alla presentazione del Libro Blu 2020 dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (Adm).

(Sor/ Dire)