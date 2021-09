Vaccino, De Luca: “Salvini primitivo, Meloni gradevole ma irresponsabili”

“Salvini e Meloni: non si è capito bene cosa propongono questi due esponenti politici, uno un po’ primitivo, l’altra persona gradevole, ma accomunati dalla linea della totale irresponsabilità”. Così Vincenzo De Luca, presidente Pd della Regione Campania, in una diretta Facebook.

“Voi cosa proponete? No Green Pass – ragiona – vuol dire che ognuno fa quello che gli passa per la testa? Già avete la responsabilità di aver proposto oltre un anno fa iniziative contro i vaccini, le chiusure, le misure di prevenzione. Ricordo cortei fatti a Roma fino a piazza del Popolo con persone senza mascherina che non so che diavolo rivendicassero. Che dovremmo fare in Italia? Seguire la strada del Brasile? Avere i morti a centinaia? Che dobbiamo fare per evitare la chiusura dell’economia del nostro Paese? Salvini non fa testo, ma anche una persona gradevole come l’onorevole Meloni continua a ripetere cose che sono di una banalità insopportabile. Lisciano il pelo a chi non vuole fare nulla. Salviamo tutti così per magia? La vita e il mondo non funzionano così e meno che mai quando parliamo di una epidemia maledettamente complicata e aggressiva”.

(Nac/Dire)