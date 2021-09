Vaccino, Abrignani: “radiare medici non ancora immunizzati”

“Io ho proposto la radiazione, non la sospensione, ma la radiazione dall’Albo, perchè un medico che fa il giuramento di Ippocrate sa di interagire con i fragili, in via di principio, e non con le persone sane”. Così, a Sky TG24, l’immunologo dell’Università di Milano e membro del Cts, Sergio Abrignani, parlando dei mille medici che, ad oggi, non si sono ancora immunizzati contro il Covid-19.

Abrignani aggiunge che “li radierei dall’Albo perchè hanno violato la prima regola aurea, che è quella di proteggere i soggetti fragili, che è il compito di tutti noi medici. Quindi, radiazione subito”, conclude.

(Fde/ Dire)