Turismo, Garavaglia: “Estate ok, ora pensiamo a tornare a sciare”

Una stagione estiva andata bene, tuttora in corso, con “una coda positiva da cogliere fino in fondo. Adesso dobbiamo già ragionare sul futuro che è innanzitutto la stagione invernale”. Così il ministro al Turismo, Massimo Garavaglia, al termine della riunione a Trieste con le categorie alla Camera di commercio della Venezia Giulia.

L’obiettivo, prosegue Garavaglia, è che “si ritorni a sciare in tranquillità, in serenità, senza tante storie. Dopodiché, i buoni risultati li possiamo consolidare”. Ora tuttavia c’è la questione green pass che potrebbe interessare anche le piste da sci. In realtà, spiega il ministro, c’è già un protocollo di sicurezza per la stagione sciistica messo a punto nel 2020, “poi non si è partiti perché l’anno scorso la situazione era molto complicata”, sottolinea. E conclude: “Adesso si riprende in mano il protocollo, se c’è qualche affinamento da fare, dopodiché per me è importante che si scii, poi vale tutto”.

(Mil/ Dire)