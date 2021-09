Trentola Ducenta. Partiti i lavori in via Bovaro

Sono partiti i lavori di miglioramento, messa in sicurezza e di efficientamento energetico di via Bovaro, attraverso fondi reperiti dall’Amministrazione comunale grazie al “decreto crescita”, emesso dal Governo centrale. Ciò consentirà di riqualificare un’arteria cittadina che presenta numerose problematiche legate agli evidenti dislivelli, che determinano una scarsa percorribilità veicolare, a problemi di assorbimento delle acque piovane, causati dallo scarso allineamento delle caditoie e dall’innesto diretto delle stesse nella sistema fognario.

“Si tratta di lavori – ha dichiarato il sindaco Michele Apicella – di cui la strada aveva bisogno da tempo per le condizioni in cui versava, che costituivano un serio pericolo non solo per il traffico veicolare ma anche per quello pedonale. Abbiamo quindi previsto lavori strutturali che comprenderanno anche il rifacimento completo del manto stradale, la realizzazione e la sistemazione della segnaletica orizzontale e verticale, delle cunette laterali e, inoltre, la messa a livello dei chiusini. Con la capacità di spesa messa a disposizione dal decreto sarà, quindi, rifatto completamente tutto il tratto stradale. È prevista, inoltre, la sostituzione di talune caditoie rotte che determinavano problemi di allagamento e, nell’ottica dell’efficientamento energetico e quindi di risparmio per l’Ente in termini di spesa per l’energia, è stata prevista la sostituzione delle lampade dell’illuminazione pubblica con altre a basso consumo, il che permetterà di avere bollette più “leggere”, una vera e propria manna per le casse comunali. Ancora una volta, quindi, l’Amministrazione comunale dimostra grande attenzione per le problematiche cittadine e massimo impegno nella ricerca delle soluzioni”.