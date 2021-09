Trentola Ducenta. ‘Oltre il muro’, il libro di Franco Musto fa tappa a Torre Boldone

Continua con successo il tour per la presentazione dell’opera ‘Oltre il muro. Riflessioni al tempo del Covid-19’, il libro scritto da Franco Musto, giornalista e funzionario civile del Ministero della difesa presso la Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare di Caserta.

Domenica 5 settembre Musto sarà in provincia di Bergamo, a Torre Boldone, con il sindaco Luca Macario, l’assessore alla cultura Manuela Valentini, per presentare la sua opera che ama definire “una sorta di palcoscenico aperto della vita vissuta e che ancora stiamo vivendo, raccontata dai protagonisti, con le loro emozioni, le loro sofferenze, le loro aspettative, le loro lacrime versate o che ancora stanno versando. Oltre 70 le testimonianze di artisti, magistrati, dirigenti generali ASL, l’intera filiera sanitaria ma soprattutto di chi ha sofferto e ancora sta soffrendo – sottolinea Musto -. Una sorta di staffetta della storia non scritta per le future generazioni cosi come i proventi già donati per le emergenze covid19 in Campania, per gli ospedali del Colle (CTO, Monaldi, Cotugno e Caldarelli). I proventi della vendita dei libri a Torre Boldone, provincia di Bergamo, saranno interamente consegnati nelle mani del sindaco Macario per le emergenze in loco da covid19. Certamente non è che ‘una goccia nell’oceano ma se non lo facciamo quella goccia mancherà per sempre’, come diceva Madre Teresa di Calcutta. Vuole essere anche un segno tangibile di come la nostra Italia, e sempre più unita e solidale, sotto il segno del tricolore”.

SE Angelo Spinillo, vescovo di Aversa, in occasione della presentazione del libro nella comunità di Torre Boldone, ha inviato un messaggio: “L’adesione è l’ampia condivisione affinché il libro Oltre il muro, di Franco Musto, contribuisca con sempre più efficacia crescita umana e civile”.