Spinazzola ‘corre veloce’: “Presto tornerò in campo”

Uomo chiave degli Europei 2020, Leonardo Spinazzola. Un giocatore dalle grandi promesse che sicuramente non è arrivato lì, in alto alla vetta, con facilità. Anzi, per Spinazzola negli ultimi anni ci sono state prove continue dall’infortunio al crociato, il mancato approdo all’Inter, per arrivare alla rottura del Tendine d’Achille avvenuta nella partita contro il Belgio.

Proprio quest’ultimo infortunio è costato caro alla Nazionale, ai tifosi degli Azzurri, ma soprattutto al giocatore stesso, a cui la rottura del tendine ha provocato lacrime infinite non solo di dolore fisico ma anche di tristezza e paura. Paura di perdere tutto, in quanto questo infortunio l’avrebbe costretto ad abbandonare un’esperienza unica.

Ed è stato proprio così, Spinazzola il 3 luglio 2021 ha abbandonato gli Europei e sono ormai passati alcuni mesi dall’infortunio del giallorosso, ma non c’è ancora traccia di lui in campo.

A pochi mesi dalla vittoria dell’Italia agli Europei, e all’apertura del campionato di Serie A, Spinazzola ha rilasciato alcune intervista su sportweek,, che potrete leggere sulla Gazzetta dello Sport, dove ha parlato apertamente del suo infortunio, di tutto quello che è ruotato attorno ad esso, e della sua grande voglia di tornare in campo.

L’infortunio dagli occhi di Spinazzola

Spinazzola si racconta, e condivide con varie testate giornalistiche la sua esperienza agli Europei, e il momento dell’infortunio.

Leonardo racconta di come sin da subito si è accorto della gravità dell’infortunio, e di come si è visto in un attimo sfumare la possibilità di giocare la finale degli Europei. Il primo compagno ad avvicinarsi nel momento dell’infortunio è stato Bryan Cristante, e Spinazzola gli ha detto immediatamente: “ mi sono rotto tutto.” Poi da li sono scese le lacrime, lacrime dettate dalle forti emozioni di dispiacere e rabbia. Il giocatore si è sentito di perdere tutto da un momento all’altro: gli Europei, il picco della sua carriera,e la sua serenità.

Leonardo continua affermando che anche una volta tornato a Coverciano non è stato semplice dormire, ma i suoi compagni lo hanno fatto tranquillizzare. Fino a quando dopo altre lacrime il difensore si è detto “Basta”, e si è fatto travolgere da una grinta ed una carica.

Infatti il terzino più forte dell’Europeo non si è fatto fermare dal destino beffardo che, prima lo ha fatto diventare una star e poi lo ha messo in ginocchio, anzi Leonardo ha continuato a combattere.

Infatti seppur in tanti affermano che rivedremo Leonardo Spinazzola in campo per l’inizio del nuovo anno, a Gennaio, il giocatore dichiara che sarà pronto a tornare a fine novembre in gruppo con gli allenamenti, e a dicembre in campo.

Il terzino è pronto a riconquistare ciò per cui ha lavorato fino ad oggi, pronto a tornare in campo, lasciandosi le sventure passate alle spalle. Dichiara di essere pronto a scendere in campo con la A.S.Roma dove lo attende il nuovo c.t. Mourinho. E alla domanda: "pensi che quest'anno sia più probabile che l'Italia vinca il Mondiale o la Roma lo scudetto?" , lui risponde "speriamo tutti e due." Noi però ci auguriamo di rivedere Spinazzola in campo il più presto possibile sia in Nazionale che in campo con i giallorossi.