‘Scuola sicura’, la Ungaretti di Teverola scelta come ‘scuola sentinella’

Con il rientro in classe arriva una rete di ‘scuole sentinella’ per sorvegliare l’epidemia da Covid-19. L’obiettivo è di tutelare lo svolgimento della didattica in presenza, riducendo la probabilità di diffusione dell’infezione nelle scuole e nelle famiglie, limitando i conseguenti provvedimenti di sanità pubblica che ne potrebbero scaturire. A Teverola, l’ICS Ungaretti, diretto dalla dirigente scolastica Adele Caputo, è stata scelta come ‘scuola sentinella’ per sorvegliare la diffusione del virus in ambito scolastico. Dunque test molecolari salivari condotti su alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio.