Scuola, Jacobs: “ci dovrebbe essere più sport, aiuta a crescere”

“È veramente un piacere tornare qui, mi fa rivivere tanti momenti della mia infanzia, passavo due mesi di vacanza al mare. Per me è come se fosse una seconda casa”. Così ha risposto alla Dire il campione olimpico Marcell Jacobs, che da bambino villeggiava con la famiglia a Rosarno (Reggio Calabria), ospite della cerimonia di apertura dell’anno scolastico a Pizzo Calabro (Vibo Valentia) all’istituto Nautico alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“Ai ragazzi dico che la scuola è veramente importante – ha aggiunto – perché insegna tante cose. Ci dovrebbe essere più sport nelle scuole perché aiuta a crescere a puntare ad avere degli obiettivi e cercare di raggiungerli. Ritengo che lo sport sia un bene per la vita in generale e, soprattutto, per se stessi, quindi più sport nelle scuole e tanto sport in generale”.

(Mav/Dire)