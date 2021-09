Reddito cittadinanza, Bonaccini: “crepe e limiti, porti al lavoro”

“Questo reddito di cittadinanza ha mostrato crepe e limiti evidenti”. Ma “metadone di stato” e’ una “espressione sbagliata, spero che Giorgia Meloni la corregga”. Così Stefano Bonaccini, stamane a Radio Capital.

“Il reddito di cittadinanza per quanto mi riguarda è uno strumento che esiste più o meno in tutti i paesi occidentali per aiutare chi è nella disperazione, è un po’ di ossigeno per chi ha bisogno di respirare, ma così come è concepito qui da noi va assolutamente rivisto- sottolinea il governatore dell’Emilia-Romagna- perché non ha assolto molti degli obiettivi che si era posto, a partire dal cominciare ad introdurre le persone che non hanno lavoro nel mercato del lavoro, perché e’ il lavoro che ti dà dignità”.

(Bil/ Dire)