Recovery, Carfagna: “per il Sud 82 mld, se non verranno spesi subentra Governo”

“Se il Sud sarà capace di spendere i fondi del Pnrr? Il mezzogiorno è sempre stata la terra delle promesse irrealizzate. Senza fare retorica credo che gli ultimi 8 mesi di governo hanno introdotto novità importanti. La quantità di fondi: si tratta di una cifra in percentuale superiore alla quota percentuale della popolazione residente. Abbiamo a disposizione 82 miliardi di euro a cui si sommano i fondi nazionali e europei. Questa quota, a differenza del passato, viene blindata, se i fondi non verranno spesi non verrano spostati altrove. Questo perchè, se le amministrazioni locali non dovessero essere in grado di spenderle, ci sarà un affiancamento degli enti locali o una sostituzione da parte del Governo. Ho voluto estendere questa governance anche ai fondi strutturali europei”. Lo ha detto la ministra del Sud e della Coesione sociale, Mara Carfagna durante il Festival delle città.

(Uct/ Dire)