Nuovo ospedale Sessa Aurunca, De Luca: “Opera all’avanguardia”

“Come annunciato manteniamo fede agli impegni assunti con i cittadini di Caserta e dell’alto casertano per la realizzazione del nuovo ospedale di Sessa Aurunca, con un investimento di 60 milioni di euro, che servirà a garantire servizi essenziali al territorio. La conferenza dei servizi garantirà un’accelerazione delle procedure per la realizzazione di un nuovo ospedale all’avanguardia dal punto di vista tecnologico e strutturale. Prosegue dunque il programma straordinario per la nuova edilizia ospedaliera della Campania”. Così, in una nota, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, commentando la conclusione “positiva” della conferenza dei servizi propedeutica all’accordo di programma per la realizzazione del nuovo ospedale di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta.

La conferenza tenutasi presso la presidenza della Regione ha acquisito i pareri degli enti coinvolti in relazione alla individuazione della area dove sorgerà il nuovo ospedale e al progetto preliminare. A breve verrà anche aggiudicata la gara per la progettazione definitiva.

(Com/Gup/ Dire)