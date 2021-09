Movida violenta a Marcianise, Golino chiede più controlli

“Maggiore sicurezza e controllo del territorio”. È il monito del consigliere comunale e coordinatore del movimento Avanti Marcianise, Giuseppe Golino che ha inviato una missiva al sindaco Antonello Velardi per segnalargli “la forte preoccupazione espressa, da qualche giorno, dai cittadini e dai commercianti di Marcianise, a causa di diffusi episodi di microcriminalità che stanno aumentando l’insicurezza, il senso di impotenza ed anche la sfiducia verso le istituzioni”.

“So per certo che le forze dell’ordine presenti sul territorio non risparmiano alcuna energia al servizio della comunità – ha sottolineato Golino nella missiva – ma c’è un’emergenza nella percezione dei cittadini del senso di sicurezza”. È per questo motivo che il consigliere comunale ha chiesto al primo cittadino di “rinforzare, per quanto possibile, l’organico delle forze dell’ordine in questo momento di forte preoccupazione e una maggiore presenza sul territorio specialmente nelle ore serali e notturne, che può sicuramente alzare il livello di percezione di sicurezza da parte dei cittadini”.