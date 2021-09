Kobret, cocaina e crack costano il carcere ad un 27enne

Ancora Via Fellini, ancora Lotto T/A scenario di un nuovo arresto per droga eseguito dai Carabinieri della stazione di Scampia. E’ tardo pomeriggio e Angelo Ceparano, 27enne di Mugnano e già noto alle ffoo, è già da qualche ora osservato dai militari appostati in zona.

Quando è stato bloccato nelle sue disponibilità sono state trovate dosi di 3 differenti varietà di stupefacente: 12 di kobret, 18 di cocaina e 19 di crack. Non mancava il contante, 340 euro in banconote di piccolo taglio. Il denaro, ritenuto provento illecito, e la droga sono stati posti sotto sequestro. Ceparano, invece, è finito in cella per detenzione di droga a fini di spacico ed è in attesa di giudizio.