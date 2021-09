Inizio servizio refezione mensa a Cesa: il costo del ticket

Il prossimo 4 ottobre inizierà il servizio di refezione mensa scolastica per l’anno in corso. La quota di compartecipazione a carico dell’utente è stata determinata in 1,50 Euro a pasto per gli alunni residenti e 2,50 euro a pasto per i non residenti.

Il costo del blocchetto mensa da 25 tickets è pari a 37,5 Euro per i residenti e 62,50 Euro per i non residenti. I blocchetti possono essere ritirati presso il Comune di Cesa all’ufficio assistenza, previo pagamento del bollettino postale. Nei prossimi giorni sarà pubblicato il bando per partecipare per l’esenzione del ticket.