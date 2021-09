Green pass, De Luca: “In Campania la campagna vaccinale non riparte per reddito cittadinanza e lavoro sommerso”

“Abbiamo un tasso di crescita imponente nel nostro Paese, ma spesso non ci sono i lavoratori necessari per le aziende. È incredibile, ma è così: nel comparto del trasporto a volte si bloccano le forniture di merci anche nei supermercati perché mancano gli autisti disponibili a guidare i tir. È paradossale”. Si è espresso così, nel corso di una diretta su Facebook, il governatore della Campania Vincenzo De Luca.

“A mio parere – insiste – ci sono cose non chiare nella società italiana, altrimenti questi dati non si spiegano. Se ci fossero davvero fame e devastazione sociale avremmo anche la disponibilità a fare un lavoro pesante ma per il quale si guadagnano 3mila euro netti al mese. A me pare una retribuzione interessante”.

“I femminicidi sono fenomeni che sono diventati non più tollerabili. Abbiamo un diffondersi di situazioni di violenza, di aggressioni alle donne che non sono più tollerabili. Come Regione, pur non essendo materia di competenza regionale, potremo fare una proposta di legge – annuncia – perché si inizi a ragionare su un inasprimento di pene anche pesante per chi si rende responsabile di atti di aggressione alle donne o di femminicidi. Si sta creando un clima intollerabile”.

(Nac/ Dire)