(VIDEO) Governo, Gelmini: “maggioranza stabile, nessuna ambiguità Lega”

“Mi pare che dalla Lega non ci siano ambiguità. All’interno delle Regioni e della Conferenza Stato-Regioni con il presidente Massimiliano Fedriga hanno sempre avuto una linea a favore dei vaccini e della lotta alla pandemia. Al momento mi sembra che la maggioranza non abbia problemi”. Lo afferma la ministra per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, oggi in visita al Salone del Mobile di Rho (Milano).

E anche sul Green pass “credo sia importante- prosegue l’esponente di Forza Italia- che sia passato in Consiglio dei ministri all’unanimità”. Per la ministra fondamentale “evitare contenzioni e sostenere Draghi”, e “non dimenticare- aggiunge- nonostante le amministrative e il semestre bianco, che abbiamo un cronoprogramma di 53 riforme da rispettare”. Quindi “se non vogliamo sprecare questa opportunità del Pnrr- conclude- occorre che tutte le forze di maggioranza rimangano concentrate sugli obiettivi come stanno facendo”.

“L’orientamento del governo è quello di estendere il Green pass anche ai funzionari statali. Ci stiamo lavorando e si sta facendo un approfondimento- prosegue-, su questo il ministro Renato Brunetta è stato chiaro nel tentativo di allargare la certificazione verde anche ai dipendenti pubblici”.

“Il presidente Silvio Berlusconi lo sentiamo spesso, è presente anche se qualche criticità e difficoltà di salute c’è. Ha avuto delle conseguenze un po’ spiacevoli per il Covid- chiosa Gelmini-, ma è assolutamente concentrato sulle battaglie politiche”.

