Gioventù Nazionale lancia la sua sfida per il riscatto della Calabria nelle liste di FdI

Oggi il Presidente Nazionale di Gioventù Nazionale, Fabio Roscani, è in visita alla Comunità militante calabrese. Un appuntamento che coincide con l’arrivo a Catanzaro del presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, per le elezioni amministrative, che vedranno due giovani ragazze di Gioventù Nazionale impegnate in prima persona nelle liste FdI: Daniela Astorino, alle elezioni regionali nella circoscrizione nord, e Aurora Picone, alle elezioni comunali di Cosenza.

“In ogni angolo d’Italia, Gioventù Nazionale consolida la propria presenza sul territorio mettendo in campo le sue migliori energie e il proprio contributo di idee e azione per essere parte dell’affermazione di Fratelli d’Italia – Lo dichiara Fabio Roscani, Presidente Nazionale di Gioventù Nazionale -. Ho conosciuto due donne capaci di avere spazio e concorrere non in quanto donne ma in quanto espressione di capacità e rappresentatività delle proprie comunità. A tutti i candidati giunga un augurio di buon lavoro e un in bocca al lupo in vista dell’appuntamento elettorale.”