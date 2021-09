(FOTO) Giugliano. Cambio al vertice del 22° Gruppo Difesa Aerea Missilistica Integrata

Quest’oggi, presso il 22° Gruppo D.A.M.I. sito in Giugliano in Campania (NA), si è svolta la cerimonia di passaggio di consegne tra il Tenente Colonnello Maurizio TANCREDI, Comandante uscente ed il Tenente Colonnello Francesco SANTUCCI, Comandante subentrante.

La cerimonia, presieduta dal Generale di Brigata Giuseppe MEGA, Comandante della Brigata Controllo Aerospazio dell’Aeronautica Militare, si è svolta alla presenza del Sindaco di Giugliano in Campania Dott. Nicola PIROZZI, dei Labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e delle autorità civili e militari limitrofe, a testimonianza del forte legame del Reparto con la realtà del territorio nord occidentale della Provincia di Napoli.

Il Generale MEGA ha espresso apprezzamento al Ten.Col. TANCREDI per il lavoro svolto ed ha augurato un prospero periodo di comando al suo successore, con l’obiettivo di raggiungere risultati sempre più ambiziosi, al fine di assicurare, nel tempo, quella naturale propensione dell’AM per il bene comune al servizio della collettività. Il Ten.Col. TANCREDI ha definito il suo periodo di comando come un ricchissimo ed emozionante percorso professionale, durante il quale sono state affrontate numerose sfide in relazione alla situazione pandemica in corso, la quale ha anche aperto a nuove modalità lavorative senza tuttavia intaccare il pieno assolvimento della Mission del Gruppo. Ha ricordato inoltre i traguardi raggiunti sia dal punto di vista operativo che tecnico-logistico, rimarcando poi l’importanza del legame umano tra il personale militare e la comunità locale.

Il Tenente Colonnello SANTUCCI, ha raccolto la prestigiosa eredità con “umiltà e coraggio”, pienamente cosciente della delicatezza dell’incarico, assicurando di mettere a disposizione ogni energia e competenza per perseguire gli obiettivi e le linee d’azione della Forza Armata. Il Ten.Col SANTUCCI, complimentandosi con il Comandante uscente per le sinergie messe in atto con gli Enti locali, ha sottolineato l’importanza di continuare su questa strada per migliorare ancora la “fondamentale funzione di cerniera” tra l’istituzione militare e la società civile.

Dal 1° giugno 2021 il 22° Gruppo Difesa Aerea Missilistica Integrata ha assunto l’attuale denominazione in sostituzione del precedente 22° Gruppo Radar Aeronautica Militare, nell’ambito del processo di riorganizzazione del comparto Difesa Aerea con la recente costituzione della Brigata Controllo Aerospazio, presso il Comando delle Operazioni Aerospaziali di Ferrara, da cui il 22° Gr. D.A.M.I. dipende attraverso il Reparto Difesa Aerea Missilistica Integrata.

Il 22° Gruppo Difesa Aerea Missilistica Integrata è una delle unità operative aeronautiche italiane, dipendenti dalla BCA (Brigata Controllo Aerospazio) per il tramite del Reparto D.A.M.I. (Difesa Aerea Missilistica Integrata) incluse nella catena di comando e controllo della Difesa Aerea nazionale e della Nato con funzioni di avvistamento, identificazione e controllo dello spazio aereo.